Umrl Frank Farian, ustanovitelj skupine Boney M in dua Milli Vanilli N1 Umrl je nemški glasbeni producent in nekdanji pevec Frank Farian, sicer bolj znan kot ustanovitelj disko glasbene skupine Boney M. Med drugim je podpisan pod njihovi uspešnici Daddy Cool in Rasputin. Poleg omenjene skupine je zaslužen tudi za nastanek dua Milli Vanilli.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Tanja Fajon

Klemen Boštjančič