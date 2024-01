Umrl glasbeni producent, ustanovitelj skupine Boney M Frank Farian Dnevnik Umrl je Frank Farian, nemški glasbeni producent in ustanovitelj skupine Boney M. in dua Milli Vanilli. Farian je kot po tekočem traku ustvarjal svetovne glasbene uspešnice, kot sta denimo Daddy Cool in Rasputin disko skupine Boney M.

