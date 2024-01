Parašportniki leta Leja Glojnarič, Franček Gorazd Tiršek in ženska reprezentanca odbojke sede Ekipa Najboljša parašportnika leta 2023 sta gluha atletinja Leja Glojnarič in parastrelec Franček Gorazd Tiršek, ženska reprezentanca odbojke sede pa je ekipa leta. Priznanja za minulo koledarsko leto so pri krovni nacionalni organizaciji za parašport, Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenskemu paralimpijskemu komiteju Slovenije podelili na Brdu.



