Športnika leta med invalidi sta Glojnaričeva in Tiršek Dnevnik Parašportnika leta 2023 sta gluha atletinja Leja Glojnarič in parastrelec Franček Gorazd Tiršek, ekipa leta pa ženska reprezentanca odbojke sede. Priznanja za minulo koledarsko leto so pri krovni nacionalni organizaciji za parašport, Zvezi za šport...

Sorodno