Vseh 24 glav goveda, ki jih je veterinarska inšpekcija pred dobrima dvema mesecema odvzela s kmetije v okolici Krškega, je spet doma. Potem ko so prejšnji teden na kmetijo Možgan vrnili 13 glav goveda, so danes po poročanju TV Slovenija tja pripeljali še preostalih 11 krav in telet.