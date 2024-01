(FOTO) Na Možganovo kmetijo v Posavju vrnili vseh 24 glav živine – toda v kakšnem stanju? Demokracija Piše: Moja Dolenjska Vseh 24 glav goveje živine, ki jih je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic z novomeške enote Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 14. novembra lani nezakonito odvzela kmetiji Možgan iz Leskovca pri Krškem, je vrnjenih na kmetijo. Prejšnji teden so vrnili 13 govedi, včeraj pa še 11, portal GLAS Trebnje je na omrežju X zapisal, da so vrnjene krave, telički ...

