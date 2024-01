Poslanska skupina SDS bo v prihodnjih dneh vložila interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, so sporočili iz SDS. Razlogov za to odločitev danes niso podali, znano pa je, da so kritični do ministričinega nakupa računalnikov. Več bo danes povedal poslanec Tomaž Lisec. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup 13.000 prenosnih računalnikov ob ...