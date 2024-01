Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL) se danes začenja druga slovenska konferenca o čipih in polprevodnikih SLO-chip 2024. Na njej bo 19 predavateljev iz Slovenije in tujine predstavilo najnovejše znanstvenoraziskovalne in razvojne dosežke ter aktualne izzive pri zasnovi, izdelavi in preizkušanju elektronskih vezij in sistemov.