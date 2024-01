Policisti obravnavali pet prometnih nesreč, zatajitev in goljufiji Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih sta bili dve osebi lažje telesno poškodovani, sedem kaznivih dejanj, štiri kršitve javnega reda in miru ter dva primera povoženja divjadi.





