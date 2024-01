Mariborski policisti prejeli 217 klicev na pomoč Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 217 klicev, od tega 90 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 13 kaznivih dejanj,

– 13 prometnih nesreč I. kategorije,

– 7 prometnih nesreč II. kategorije,

– 2 vozili sta bili zaseženi,

– 9 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 7 na ja ...

