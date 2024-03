Ruska raketa preletela poljski zračni prostor Družina

Ruske sile so zjutraj začele nove obsežne zračne napade na Kijev in druge regije v Ukrajini. Poljska vojska je danes sporočila, da je ruska manevrirna raketa preletela poljski zračni prostor na poti proti mestom na zahodu Ukrajine. Po incidentu so aktivirali vse potrebne postopke za zagotovitev varnosti poljskega zračnega prostora, poročajo tuje tiskovne agencije....

Sorodno

















Omenjeni Poljska

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Domen Prevc

Timi Zajc

Robert Golob

Anže Lanišek