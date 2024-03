Po trčenju kontejnerske ladje v podporni steber se je zrušil več kot 2600 metrov dolg cestni most v Baltimoru v ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije. Pri tem je v vodo padlo več vozil in do 20 ljudi. Obsežna reševalna akcija je v teku, predstavnik gasilcev pa je dejal, da gre za “incident s številnimi žrtvami”. […]