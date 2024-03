Poslovil se je bosansko-hercegovski pesnik, pisatelj in scenarist Abdulah Sidran RTV Slovenija V 80. letu starosti je v soboto po daljši bolezni umrl bosansko-hercegovski pesnik, pisatelj in scenarist Abdulah Sidran, poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena. Za svoje delo scenarista je prejel številne nagrade in priznanja.

