Celjani na prvi tekmi po menjavi trenerja nasuli 45 golov Sportal Rokometaši so se po reprezentančnem premoru vrnili v klube. Na obali so Velenjčani premagali Koper z 31:27. Vlogo favorita so upravičili tudi Trebanjci in z 38:31 premagali rokometaše Slovana. Do zmag sta v soboto prišla še Jeruzalem in Ribnica, Ivančna Gorica in Loka pa sta igrala neodločeno. Celjani so na nedeljski tekmi, prvi po slovesu trenerja Alema Toskića, nadigrali Dobovo s 45:29.

