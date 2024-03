Arčon: O začasnih azilnih domovih so se pogovarjali z več kot 10 župani – odgovor je bil povsod ne RTV Slovenija Novi podpredsednik vlade Matej Arčon je dejal, da ob napovedi vzpostavitve začasnih azilih domov v razume strahove županov in občanov Brežic in Središča ob Dravi. Opozoril je, da si slednji sicer ne zaslužijo še dodatnih ustrahovanja s strani opozicije.

