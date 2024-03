Konec februarja je vlada sprejela sklep, da se na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi organizirata začasni izpostavi azilnega doma za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito. Odločitev so sprejeli, ne da bi prej s tem seznanili obe občini in njune občane ter za to pridobili njihovo soglasje. V občinah je zavrelo, odzivi so burni. V Brežicah so, 5. marca, n ...