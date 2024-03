Kumer: Želim glavne odgovore na vprašanje, kako do leta 2040 zmanjšati emisije za 90 odstotkov RTV Slovenija Cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 90 odstotkov do leta 2040 je dovolj ambiciozen, a ključna bo pot do tja, kot si jo bomo zastavili v posodobljenem energetskem in podnebnem načrtu, je poudaril minister za okolje Bojan Kumer.

