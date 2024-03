Janša včeraj bentil, minister se ga je ustrašil in danes predlog umaknil zurnal24.si Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je ustavilo postopek obravnave predloga uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah in ga umaknilo. Ker se je izkazalo, da obstajajo pomisleki in različno razumevanje uredbe, je ministrstvo začelo pogovore z deležniki, najprej z združenji občin, je sporočilo.

