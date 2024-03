Prvič izrečena dosmrtna kazen v Sloveniji: 'Tožilstvu je uspelo' 24ur.com Dosmrtna zaporna kazen, izrečena prvič v Sloveniji, in ne le 30-letni zapor za trikratni surov umor vpričo predšolskega otroka. Vrhovno sodišče je odločilo, da Silvo Drevenšek, okrutni morilec iz Gerečje vasi pri Ptuju, ne bo več videl luči svobode. Sodniki so pri odločitvi upoštevali izjemno vztrajnost, odločnost, visoko motiviranost in brutalnost obtoženca pri izvršitvi umora na božični dan, pa...

