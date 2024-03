Popoldne in zvečer bo na zahodu in jugu začelo deževati Primorske novice Danes bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Popoldne bo na zahodu, jugu in deloma v osrednjih krajih začelo rahlo deževati. Pihal bo večinoma šibak veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

