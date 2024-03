V sredo in četrtek močan jugo in povišano valovanje morja Primorske novice Po napovedih vremenoslovcev z agencije za okolje bo sreda pretežno oblačna in vetrovna. Sprva bo pihal okrepljen jugo. Ob prehodu vremenske fronte pa bo pozno popoldne zapihal okrepljen jugozahodni veter. Ob tem pričakujejo povišano valovanje morja, pri čemer so lahko ogroženi izpostavljeni deli obale. Tudi četrtek bo vetroven.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ljudmila Novak

Peter Prevc

Matej Tonin

Janez Janša