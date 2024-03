ZPS in mali delničarji tožijo operaterje, ste med upravičenci tudi vi? Dnevnik Tožbi se lahko pridružijo vsi polnoletni državljani Slovenije, ki so jim telekomunikacijski operaterji Telekom, A1, Telemach in T-2 v minulih šestih letih vsaj enkrat enostransko spremenili pogodbene pogoje in podražili naročnino.

