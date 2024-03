“Ko smo prijazno pozvali štiri ključne operaterje, ki imajo skoraj 94-odstotni tržni delež v republiki Sloveniji (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T2), da so njihove prakse nezakonite, da ne upoštevajo pravic potrošnikov, so se ti odzvali, da ni prav nič spornega,” je skupinsko tožbo proti operaterjem pojasnil Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih deležnikov. ...