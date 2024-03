Tretje srečanje zunanjih ministrov neformalne skupine Central 5 v Sloveniji Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je gostila srečanje zunanjih ministrov neformalne skupine Central 5, na katerem so sodelovali minister za evropske in mednarodne zadeve Avstrije Alexander Schallenberg, minister za zunanje zadeve Češke Jan Lipavský, minister za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Péter Szijjárto ter minister za zunanje in evropske zadeve Slovaške Juraj Blanár.

