Strateško partnerstvo z razumevanjem Dnevnik Nemški kancler Olaf Scholz in slovenski premier Robert Golob sta poglabljala sodelovanje na gospodarskem področju, strinjala sta se o pomoči Zahodnem Balkanu in Ukrajini, različni poudarki pa so vnovič postali jasni glede stališč obeh držav do Gaze.

