Pred tekmo na delu goljufi: prodajajo vstopnice, ki jih nimajo 24ur.com Stadion Stožice, kjer se bo odvila prijateljska tekma med Slovenijo in Portugalsko, je že dalj časa razprodan. Veliko zanimanje za vstopnice izkoriščajo goljufi, ki prek lažnih profilov na družbenih omrežjih in spletnih portalih prodajajo domnevne vstopnice. "Ne nasedajte," so opozorili pri Varnu na internetu.

