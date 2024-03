Ronaldo iz Slovenije tudi jezen Primorske novice Na pripravljalni tekmi med Slovenijo in Portugalsko se je marsikaj vrtelo okoli najvplivnejšega nogometaša na svetu. Cristiano Ronaldo je tudi v Ljubljani ohranil svojo značilno držo, a Stožic ni zapustil z nasmehom. Razpoloženje so mu pokvarili gostitelji z odmevno zmago 2:0 in glavni sodnik Irfan Peljto iz Bosne in Hercegovine, ki naj bi portugalskega velezvezdnika prikrajšal vsaj za enajstmetrovko in 129. gol v reprezentanci.

