Vlada in zdravniški sindikat Fides sta uskladila ter na svojih organih tudi potrdila dogovor o mediaciji z namenom reševanja stavkovnih zahtev zdravnikov, so sporočili iz mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije. Dodali so, da so priprave na prvo skupno srečanje v polnem teku, srečanje pa je predvideno v tem tednu.