Piše: Nova24tv.si Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Damjan Polh je, potem ko je bil med vlado in sindikatom dosežen dogovor o mediaciji, sporočil, da zaenkrat še ni napočil čas, da bi prišlo do prekinitve zdravniške stavke, ki velja za najdaljšo zdravniško stavko pri nas, ta se je namreč prevesila že v 11. teden. V torek je po navedbah MMC potekala izredna letna konferenca p ...