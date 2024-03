Bruseljske ulice so ob zasedanju kmetijskih ministrov EU, ki obravnavajo spremembe skupne kmetijske politike, znova zasedli nezadovoljni kmetje z okoli 250 traktorji. Popoldne so se razmere precej zaostrile, prišlo je tudi do napetosti med protestniki in novinarji. Policija skuša dogajanje umiriti s solzivcem in vodnimi topovi.