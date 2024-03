V Postojni odpirajo prvi sprejemni in nastanitveni center za mladoletne begunce brez spremstva v Sloveniji, ki so bili doslej nastanjeni v dijaškem domu Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Ta zdaj prostor potrebuje za svoje dijake, begunci pa bodo nastanjeni v prostorih nekdanjega Primorja.