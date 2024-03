Postojna mladoletnim migrantom ni rekla ne Dnevnik Ob omembi centrov za migrante na uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov praviloma naletijo na odpor in nasprotovanje – a ne čisto povsod. V petek bo v Postojni zaživel novi sprejemni in nastanitveni center za mladoletne migrante. Ti so v...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Boštjan Cesar

Tanja Fajon

Janez Janša