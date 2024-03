Slovenska nogometna reprezentanca je igrala drugo pripravljalno tekmo za letošnje evropsko prvenstvo. V Stožicah je gostila eno najboljših ekip sveta Portugalsko in jo premagala z 2:0 (0:0). Slovenci bodo do EP v Nemčiji junija v Stožicah igrali še z Armenijo in Bolgarijo. * Stadion Stožice, gledalcev 16.432, sodniki: Peljto, Ibrisimbegović, Beljo (vsi BiH).* Strelca: 1:0 […]