Izsiljevalska tolpa mladim Velenjčanom pobrala najmanj 72 tisoč evrov Dnevnik Izsiljevali so mlade Velenjčane, ki so jim morali izročiti za najmanj 72.300 evrov gotovine in mobilnih telefonov. Policisti so osumljencem zasegli plinsko pištolo, imitacijo pištole, nož in elektrošoker.

