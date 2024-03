Velenjčan in dva Šoštanjčana z grožnjami in izsiljevanjem ogoljufali več ljudi (FOTO) Slovenske novice Zasegli so jim tudi predmete, ki so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj, in sicer plinsko pištolo, imitacijo pištole, nož in elektrošoker.

