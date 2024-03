Po včerajšnji tragediji so se iskalne ekipe v zgodnjih jutranjih urah vrnile v vode okoli porušenega mostu Francis Scott Key Bridge v Baltimore Harbouru. Tovorna ladja, ki je trčila v most, je sprožila tragedijo in pustila za sabo šest pogrešanih delavcev. Kljub prekinitvi iskanja v torek zvečer zaradi nevarnih rečnih tokov se iskanje danes nadaljuje. Pristanišče Baltimore, eno najprometnejših ...