FOTO: V kombi natlačil 21 migrantov; brez vozniške in s poltretjim promilom Dolenjski list Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 12. uri na novomeški Smrečnikovi ulici zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Seat. 50-letni voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,27 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil s tujimi registrskimi tablicami, danes sporočajo s PU Novo ...

