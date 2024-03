Iz bolnišnice so policiste včeraj okoli 16.30 ure obvestili, da oskrbujejo 16-letnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s skirojem. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je mladoletnik peljal z električnim skirojem po kolesarski stezi na območju Muhaberja. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad skirojem, trčil v robnik in padel. Policisti bodo o ...