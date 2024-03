'Neprecenljiva' fotografija, vredna 250 evrov 24ur.com Vedno, a tokrat še posebej, so organizatorji nogometne tekme opozarjali na prepoved vdora na igrišče. Vendar to ni zmotilo Janeza Koželja, ki je stekel na zelenico, poljubil Christiana Ronalda in z njim posnel fotografijo. Kot je ob objavi fotografije zapisal, je na ta trenutek čakal 20 let. Učitelja smučanja pa je dočakala tudi globa zaradi kršitev prepovedi vdora na igrišče. Ta znaša 250 evrov....

Sorodno