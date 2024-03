To je fotografija, ki je vredna 250 evrov Moški svet Še vedno odmeva nedavni incident, ko je slovenski oboževalec portugalskega zvezdnika, Janez Koželj, stekel na igrišče v ljubljanskih Stožicah, da bi prišel do Christiana Ronalda. In to mu je tudi uspelo kljub strogim varnostnim ukrepom. Še več, Ronalda je celo poljubil na lice in z njim posnel selfi.

