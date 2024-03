Za častno gostovanje Slovenije na sejmu otroške in mladinske literature v Bologni, ki bo potekal med 8. in 11. aprilom, so pripravili raznolik program, kjer bo v ospredju ilustracija. To bo še ena od stopnic, na katerih država predstavlja slovensko kulturo v tujini, je na predstavitvi programa gostovanja povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.