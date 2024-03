60. mednarodna umetnostna razstava v Benetkah – Beneški bienale 2024 Vlada RS Na letošnjem, jubilejnem 60. beneškem bienalu - mednarodni umetnostni razstavi v Benetkah, najstarejši in največji bienalni prireditvi na svetu, ki se odvija že od leta 1895, se bo Slovenija predstavila s projektom umetnice Nike Špan Vrtna skrivnost zate (angleško Garden Secret For You).

