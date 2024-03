Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da so se v ponedeljek poslovili od azijskega leva Maximusa. Petnajstletni kralj živali, ki je v Ljubljani bival od leta 2019, je bolehal za motnjami živčnega sistema. "Pogrešali bomo njegovo mogočno rjovenje," so ob tem zapisali v živalskem vrtu.