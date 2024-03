V ponedeljek, 25. marca 2024, so se v Živalskem vrtu Ljubljana poslovili od ljubljenca osebja in obiskovalcev – petnajstletnega samca azijskega leva Maximusa. Azijska leva Maksa in Čajo so v Živalski vrt Ljubljana pripeljali konec januarja 2019 iz ZOO Lodz na Poljskem. Obiskovalci so ju lahko prvič pozdravili na otvoritvi nove ograde ob sedemdesetletnici živalskega vrta in vse od takrat je zla ...