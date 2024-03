Po napadu v Moskvi še vedno pogrešajo skoraj 100 ljudi. Rusija obtožuje Zahod in Ukrajino. RTV Slovenija Po napadu v bližini Moskve, ko so napadalci z avtomatskim orožjem ubili 139 ljudi, jih je še vedno pogrešanih 95, je poročala ruska spletna stran Baza. Putin in vodja FSB-ja želita kljub vsemu krivdo prevaliti na Zahod.

