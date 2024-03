Dolenjske občine v izdelavo prometnih strategij Dnevnik Občine Straža, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk so podpisale konzorcijsko pogodbo za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij. V okviru projekta bo ob medobčinskem sodelovanju in evropskem sofinanciranju vsaka od občin pridobila ta...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Emilija Stojmenova Duh

Nataša Pirc Musar

Matej Arčon

Peter Prevc