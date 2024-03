Na ministrstvu so si premislili: gasilske veselice bodo pustili pri miru Družina

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je po ostrem odzivu javnosti in opozicije ustavilo postopek obravnave spornega Predloga uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, in ga umaknilo.

