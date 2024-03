Ukrajina in Poljska z napredkom: bližje rešitvi kmetijskega spora N1 Po trgovinskih sporih med Poljsko in Ukrajino in protestom poljskih kmetov sta državi dosegli napredek pri reševanju spora na področju kmetijstva, je danes povedal poljski premier Donald Tusk po srečanju z ukrajinskim kolegom Denisom Šmigalom.

