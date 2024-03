Poljski premier Tusk opozarja na nevarnost konflikta v Evropi Demokracija Piše: C. R. Poljski premier Donald Tusk je v petek opozoril na realno nevarnost konflikta v Evropi in dejal, da je evropska celina prvič po koncu druge svetovne vojne vstopila v “predvojno obdobje”, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Vojna ni več pojem iz preteklosti. Je resnična in začela se je pred več kot dvema letoma. Trenutno je najbolj zaskrbljujoče to, da je možen dobesedno vsak s

