Sam Bankman-Fried obsojen na 25 let zapora Slo-Tech Avtor Jurij Kristan Ustanovitelja in direktorja propadle kriptomenjalnice FTX, Sama Bankmana-Frieda, so ameriški zvezni pravosodni organi obsodili na 25 let zapora in zaseg 11 milijard dolarjev.[st.slika 74558] Vrhunec je dosegel eden od najbolj razvpitih sodnih procesov s področja novih tehnologij, sojenje vodilnim v propadli kriptomenjalnici FTX, ki se je sesula jeseni 2022. Med preiskavo dogodka je prišlo na da...

